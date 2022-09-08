陽明交大前進印度 偵測技術助農村及早發現腎臟病

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（中央社記者林行健新德里8日專電）為協助印度農村地區人口及早發現慢性腎臟病，陽明交通大學與印度蘭馬斯瓦米紀念大學醫學分校今天簽訂合作備忘錄，將在印度進行臨床收案研究，推動呼氣氨偵測技術的醫材應用。

蘭馬斯瓦米紀念大學（Sri Ramaswamy Memorial University，簡稱SRM大學），位於印度南部大城清奈，距德里約2250公里。

根據陽明交大的新聞稿，簽訂儀式邀請中華民國駐印度代表葛葆萱視訊致詞，駐印度科技組、駐清奈辦事處及台印度人工智慧海外科研中心主任熊博安共同見證，未來將在印度進行臨床收案研究並推動呼氣氨偵測技術的應用。

新聞稿說明，全球有逾百分之十的人口患有慢性腎臟病，第5期成為洗腎或換腎病患，及早發現更顯重要。當腎功能異常時，部分尿素會轉換為氨，導致呼氣氨上升，可視為慢性腎臟病的指標之一。

陽明交大光電系、物理所合作研發低成本半導體呼氣氨感測器，與新竹台大分院及林口長庚醫院腎臟科進行病患臨床呼氣氨檢測，分析呼氣氨和腎功能的相關性，提出慢性腎臟病早期快篩應用，預期可在血液檢查率較低的地區發揮最大價值。

新聞稿說，透過國家科學及技術委員會副主委林敏聰引薦駐印度代表處，成功連結SRM大學醫學分校，獲得SRM大學醫學院校長拉維庫瑪（A. Ravikumar）熱烈響應，認為可望幫助印度解決農村地區因人口眾多、血檢率低而未能早期發現慢性腎臟病的現象。

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葛葆萱致詞時介紹，印度繼2020年啟動「全國數位化衛生任務」（NDHM）之後，現正規劃建立更多數位化基礎設施，而台灣近來投入許多資源，為精準醫療產業提供良好發展環境，具備大數據分析、研發與生產能力，是推廣精準醫療的絕佳夥伴。

他表示，在新的合作計畫下， SRM大學將收集印度的臨床案例，陽明交大則提供必要的醫療感應技術，雙方定可在精準醫療的領域上，創造出成功的雙邊合作模式，讓精準醫療未來能更加親民。（編輯：黃自強）1110908