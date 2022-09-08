台印度大數據分析實驗室 建構智慧醫療國際網絡

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中正大學台印度人工智慧海外科研中心與印度蘭馬斯瓦米紀念科技學院共同成立的「台印度大數據分析實驗室」，8日啟用。圖前方右起：駐印度代表處科技組組長王金燦、印方校長穆塔密茲契爾凡、駐清奈辦事處組長鄭素賢、中正大學資訊長熊博安。（中正大學提供）中央社記者林行健新德里傳真 111年9月8日

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（中央社記者林行健新德里8日專電）國立中正大學台印度人工智慧海外科研中心與印度南部一所技術學院共同成立的「台印度大數據分析實驗室」，今天正式啟用，聚焦智慧醫療，建構國際合作網絡。

台印度大數據分析實驗室設於印度蘭馬斯瓦米紀念科技學院（Sri Ramaswamy Memorial Institute of Science and Technology）校園內，這所學校位於南部大城清奈，距德里約2250公里。

揭牌活動由SRM科技學院校長穆塔密茲契爾凡（C. Muthamizchelvan）主持，中華民國駐印度代表處科技組組長王金燦、駐清奈辦事處組長鄭素賢、中正大學資訊長熊博安及資工系教授柯仁松等親臨現場參與，中華民國駐印度代表葛葆萱以視訊方式致詞。

這座實驗室由中正大學與SRM科技學院共同投資52萬盧比（約新台幣21萬元），做為大數據分析的生活實驗室（Living Lab），將聚焦智慧醫療議題，建構國際合作網絡，中正大學允諾未來將投入更多資源支持。

葛葆萱致詞時介紹，全球爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，台灣透過捐贈口罩和醫療物資，展現Taiwan can help、Taiwan is helping的精神，同時更積極與友邦國家緊密合作，對抗疫情。

他說，全世界各國飽受疫情肆虐之際，大數據分析技術正被廣泛應用於防疫的相關策略，包含社群網路分析等，對「台印度大數據分析實驗室」的成立給予高度肯定。

葛葆萱期許實驗室能透過數據科技的相關研究合作，鏈結產官學研及民間等利害關係人，成為一個重要的平台，為台灣與印度兩國共同創造一個具有韌性及永續的夥伴關係。

熊博安表示，這座實驗室將繼續擴展台灣與印度在人工智慧（AI）相關領域的科技研究，結合中正大學所具有的醫學影像辨識技術、數據科學分析及精準醫療的厚實研究能量，協助印度解決當前面臨的人口已達14億、但醫療資源長期匱乏的急迫問題。

他補充，除了實際應用之外，雙方還將共同發表論文以及申請雙邊跨國合作計畫，以智慧醫療驅動創新合作模式。

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中正大學與SRM科技學院早在2021年即已合作開發出「智慧防疫系統」，包含智慧人臉辨識、口罩辨識、體溫感測、社群網路分析，與SRM科技學院附設醫院的醫生、護士、SRM大學師生合作實際應用。

王金燦讚揚，智慧防疫系統對於確保師生員工的健康安全，發揮極大成效，今天大數據分析實驗室的成立，將進一步深化雙邊於智慧醫療的夥伴關係。（編輯：陳惠珍/黃自強 ）1110908