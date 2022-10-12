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推特擬修改永久封鎖政策 川普帳號能否回歸受矚

2022/10/12 15:19
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（中央社舊金山12日綜合外電報導）英國「金融時報」今天報導，推特正在檢視自家永久封鎖用戶的政策，可能使其符合全球首富馬斯克對這個社群媒體平台的願景，美國前總統川普的帳號能否解封備受矚目。

路透社報導，金融時報（Financial Times）在報導中引述多名知情人士說法指出，推特（Twitter）一直在找尋其他內容審核工具來取代封鎖令。封鎖令是對於違反規定者最嚴厲的處罰。

早在5月，馬斯克協議以440億美元（約新台幣1.4兆元）收購推特後不久，他就允諾改變這家社群媒體平台對內容審核的做法。

馬斯克自詡為言論自由絕對主義者，並表示他將撤銷推特對川普（Donald Trump）的封鎖令。

然而，金融時報的報導說，任何政策改變都不太可能為川普重返推特鋪路，因為推特並未考慮撤銷他們對於違反煽動暴力政策所頒布的禁令。

報導也提到，推特的員工正在研究對於違規情節較輕用戶可能祭出禁令的做法，例如分享誤導性資訊。

推特9日封鎖了美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）的帳號，表示已刪除他發表有關反猶太主義的貼文。肯伊威斯特先前被視為川普狂粉。

對於金融時報的報導內容，推特和川普的代表面對路透社詢問都立即未做出回應。（譯者：張茗喧/核稿：盧映孜）1111012

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