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聯合國擬5年砸31億美元 打造全球氣候預警系統

2022/11/8 11:32
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（中央社埃及夏姆錫克7日綜合外電報導）聯合國今天公布打造全球預警系統的5年計畫，耗資31億美元（新台幣992億元）建立系統，因應氣候變遷加劇造成的致命且代價高昂的極端天氣事件。

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）上表示，31億美元相對適中，以每人只要不到50美分，就能拯救數以千計甚至數以百萬計生命來算，這筆錢算是小錢。

他在世界領導人前來紅海度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）參加這場13天會談之際表示：「我呼籲，讓地球上每一個人在5年內受到這個預警系統保護，優先要務是援助最無助的那群人。」

聯合國表示，基礎設施不足的國家遭天災侵襲的死亡率，是具備有效措施國家的8倍。適切的洪水、乾旱、熱浪、颶風等天災預警系統，能讓人提前規劃，把衝擊降到最低。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示：「早期警報能拯救生命，並帶來大量經濟上的好處。」

「提前24小時告知即將發生的危險事件，就可以減少30%的傷害。」

全球調適委員會（Global Commission on Adaptation）發現，只須在開發中國家耗資8億美元打造這類系統，每年就能避免30億至160億美元的損失。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1111108

塔拉斯
世界氣象組織報告示警：氣候變遷正在加速 聯合國：歐洲過去30年來暖化程度超過世界各洲[影]
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