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蘋果衛星SOS服務美加搶先推出 台灣再等等

2022/11/16 09:49（11/16 10:16 更新）
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（中央社記者吳家豪台北16日電）蘋果公司宣布，美國與加拿大的iPhone 14系列用戶從15日起可使用衛星SOS緊急服務，並將於12月擴展到法國、德國、愛爾蘭及英國。台灣雖然尚未納入蘋果衛星服務適用地區，但數位部和電信業都在積極布局低軌衛星通訊。

蘋果今年9月發表iPhone 14系列手機，一併推出利用衛星的SOS緊急服務，結合與軟體深度整合的專屬零組件，讓天線直接連接到衛星，能夠在行動網路或Wi-Fi網路覆蓋範圍之外傳送訊息給緊急服務單位。

蘋果在官網說明，衛星是低頻寬的移動目標，訊息可能需要幾分鐘時間才能傳出。配備利用衛星的SOS緊急服務的iPhone會預先載入一些關鍵問題，評估使用者情況，並指示應將手機對準何處以連接到衛星，讓野外健行或露營的使用者透過衛星以「尋找」功能手動分享所在位置。

iPhone 14系列手機啟用後，可免費使用2年衛星服務，後續收費方式未公開。在台灣購買的iPhone 14系列只要拿到支援蘋果衛星服務的國家，一樣可啟用。目前全球只有在中國、香港、澳門購買的iPhone 14系列不支援衛星服務。

除了iPhone 14低軌衛星功能，市面上還有其他用於緊急通訊的產品，例如SpaceX服務、Garmin衛星裝置、使用高軌衛星的舒拉亞衛星電話等。

數位部長唐鳳先前表示，11月8日開放商用衛星通信頻率申請，申請者要符合電信管理法規範。針對非商用部分，明年起為期2年規劃以概念性驗證（PoC）方式，在國內縣市約700餘處和3個國外站點，設置非同步軌道（包含中軌與低軌）衛星設備，以驗證非同步軌道衛星在台灣提供通訊服務的可行性。

針對低軌衛星相關計畫，中華電信表示，法規出爐後，中華電樂於跟任何國際業者合作申請，以PoC模式測試低軌衛星通信收訊。（編輯：趙蔚蘭）1111116

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