劉揚偉：台灣發展量子科技 需拋棄半導體優勢迷思

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（中央社記者潘智義台北25日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，台灣對量子科技有個迷思，就是台灣在半導體有製程上的優勢，所以一定會領先；但量子計算核心在於量子疊加與糾纏，不是單靠先進半導體製程就能達到，沒這麼簡單。

劉揚偉出席「量子電腦暨資訊科技與TAQCIT年會」致詞時指出，量子計算的核心在於量子疊加與糾纏，這不是單純憑靠先進半導體製程就能達到，台灣面對量子科技崛起，不能沿用過去心態與思維，要找到明確的發展方向與目標，急起直追。

他說，把半導體想像成是汽車工業、量子想像是飛機工業，飛機不會取代汽車，但會做汽車不代表一定會做飛機；未來整個計算體系，會是量子與古典混合的計算系統，就像現在的交通系統是由汽車，輪船和飛機所組合的多樣化體系。

他強調，半導體科技不會自動延伸到量子科技的道理，就如同路上跑的汽車，不會自動變成飛機一般的顯而易懂。

鴻海在量子科技的投入很多，但劉揚偉認為，外界最近討論最多的是鴻海和導演周美玲合作的Q18，是台灣第一部結合量子科技的影集，Q是取量子Quantum的英文，18是台語「骰子」（最大點數）諧音。

至於鴻海為何想拍Q18，劉揚偉解釋，主要是希望透過Q18的播出，給年輕世代有一些引導與啟發，讓他們對量子科技產生興趣。

劉揚偉指出，量子電腦的核心在於硬體，基礎是量子位元晶片，台灣的專擅在晶片製程、封裝、周邊線材及控制位元等領域，應先以半導體先進製程為基礎，進而發展量子電腦高階零組件，從設計、周邊系統等角度切入，而非在心態上視為一種既有優勢。

另外，劉揚偉認為，台灣亦需培養軟體方面人才，著力於量子位元的糾錯、程式語言，進而全面掌握量子電腦的整體技術。

鴻海研究院量子計算研究所成立於2020年，目前總計有14名成員，這段時間發表19篇論文，其中多篇被頂級學術期刊接受，並透過舉辦「鴻海科技獎」發掘量子科研人才，截至今年已發出逾新台幣900萬元獎學金。（編輯：蘇志宗）1111225