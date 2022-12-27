英國分析：運用AI診斷中風 康復患者增兩倍

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研究顯示，以AI技術照料疑似中風患者，可提高治療效果。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）根據今天公布的新研究，尖端人工智慧（AI）技術讓恢復到能從事日常活動的英國中風患者人數增加兩倍。

法新社報導，初階分析發現，以包括AI技術等方法照料11萬1000多名疑似中風的患者，可讓看醫生到開始接受治療的時間縮短超過60分鐘，進而提高治療效果。

研究人員分析Brainomix e-Stroke影像平台，發現能恢復日常活動的患者比率從16%增至48%。

英國國營國民保健署（National Health Service）有11個中風治療網絡使用英國醫療科技公司Brainomix研發的AI技術，診斷中風並判定最佳治療方法。

這個平台協助醫師解讀腦部掃描，並讓他們能夠遠端與全球各地的專家分享影像。

英國衛生大臣巴克雷（Steve Barclay）在聲明中說：「AI有改變國民保健署的潛能，能更快、更精確地做出診斷，並確保患者能在需要時獲得所需療法。」

「Brainomix是AI可以達到什麼地步的極佳例子，運用AI的力量對醫學中最具時間敏感性的疾病之一做診斷，能爭取保命時間。」

身為中風患者的教學助理威爾森（Carol Wilson）說，她因為AI馬上及時診斷出中風並接受治療，在就醫當天晚些時候，她就可以坐起來傳簡訊給家人。

之後回到工作崗位的威爾森說，她「中風兩天後就能返家並開始走動」。

英格蘭國家醫療保健服務（NHS England）轉型部主任費瑞斯（Timothy Ferris）醫師說，這個治療方法「運用AI的潛能，協助專家提供能改變生命的照護」。英國每年有超過8萬5000人中風。

「醫院對有類中風症狀的患者做初步評估時，省下的每一分鐘都可大幅提升患者健康出院的機率。」

Brainomix成立於2010年，是牛津大學（Oxford University）的衍生公司，旗下的e-stroke平台獲得30多國的330多家醫院使用。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1111227