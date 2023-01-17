華碩獲7座CES 2023創新獎 橫跨3大類別

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（中央社記者吳家豪台北17日電）2023美國消費性電子展創新獎（CES Innovation Awards）公布得獎名單，華碩與旗下電競品牌ROG玩家共和國獲得7座獎項，橫跨「電競」、「電腦周邊與配件」、「家用裝置」等3大類別。

華碩發布新聞稿指出，獲獎產品包括ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition （FA617）電競筆電、ASUS ZenScreen MB17AHG / MB16QHG可攜式螢幕、ASUS ZenScreen MB249C可攜式USB螢幕，以及ASUS ZenBeam Latte L2可攜式LED投影機、ASUS PureGo OW100活氧水殺菌機。

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ROG兩款設備也獲肯定，包括內建高效能組件與全新散熱技術ROG Zephyrus M16 （GU604）電競筆電，以及ROG Flow Z13 （GZ301）二合一電競筆電。

CES創新獎由美國消費者科技協會（Consumer Technology Association）主辦，獎項涵蓋28個產品類別，所有參賽產品皆經過獨立產業設計師、工程師及展會記者組成的專業評審團評選，為消費性電子產業界最具公信力的獎項之一。（編輯：郭無患）1120117