鴻海研究院量子所解難題 研究成果獲頂級研討會接收

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海研究院今天宣布，量子計算研究所研究成果，獲理論計算機研討會（STOC 2023）、量子計算研討會（QIP 2023）接收，可解決量子更正碼20年難解問題，讓低密度檢查碼更具實用性。

鴻海研究院透過新聞稿表示，量子計算研究所所長謝明修、研究員林鼎鈞及美國加州理工大學和以色列魏茲曼科學研究所（Weizmann Institute of Science）提出的最新研究成果，獲理論計算機研討會The 55th Annual ACM Symposium on Theory of Computing（STOC 2023）及量子計算研討會The 26th Conference on Quantum Information Processing（QIP 2023）接收。

鴻海研究院指出，STOC是理論計算機科學領域的頂級學術會議，長期致力促進理論計算研究的廣度與深度；QIP是量子計算理論最有聲望的頂級研討會，年度相關重要成果都會在該研討會以口頭報告形式發表。

談及本次研究成果，謝明修透過新聞稿指出，此次研究主要貢獻在於提供一個最優量子低密度奇偶檢查碼的構造方式的同時，也給出一個高效率的線性解碼器，使最佳的量子低密度奇偶檢查碼（qLDPC code, Quantum low-density parity-check code）能夠具備匹配的實用性。

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謝明修表示，最佳量子低密度奇偶檢查碼以及對應的高效率解碼器的存在性問題，是量子計算理論超過20年的未解難題，這個問題在2021年得到部分解答，量子所此次研究成果，完整解決此難題，也是能被兩大頂級會議接收的主要原因。

鴻海研究院指出，林鼎鈞目前正在美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）攻讀物理博士，學術興趣在結合物理與計算機理論來解決量子計算難題，目前是量子所海外internship program成員。（編輯：楊蘭軒）1120217