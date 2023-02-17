ChatGPT讓LINE台灣技術長驚艷 網路小編不用從頭開始

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（中央社記者吳家豪台北17日電）通訊軟體LINE台灣技術長陳鴻嘉對AI聊天機器人ChatGPT 相當驚艷，認為類似ChatGPT的大型語言模型技術會改變市場生態系，例如網路小編以前要從零開始學習，現在可以透過這項技術生成基本版內容進行修正，但不會完全取代人類。

陳鴻嘉說，LINE台灣正在嘗試中文的大型語言模型。大型語言模型（LLM）是指具有超過1000億個參數的自然語言處理系統，可運用在內容生成、文字摘要、聊天機器人等領域，近期掀起熱門話題的ChatGPT就是根據大型語言模型開發的聊天機器人。

陳鴻嘉今天出席LINE TAIWAN TECHPULSE 2023開發者大會受訪表示，ChatGPT剛推出1週，LINE台灣內部工程師就開始討論。LINE總部原本就在研究日文與韓文的大型語言模型，LINE台灣則在嘗試中文的大型語言模型。

對於ChatGPT的回答內容水準，陳鴻嘉坦言「蠻驚艷」，可以讓工作更有效率；例如寫程式時遇到問題，可以直接問ChatGPT，節省在網路搜尋資料的時間。

他認為類似ChatGPT的大型語言模型技術，會改變市場生態系，比較簡單的工作例如網路小編，以前要從零開始學習，現在可以透過這項技術生成基本版的內容，再透過人力修正，但這項技術不會完全取代人類。

LINE台灣今天發表自行研發的SmartText自然語言處理平台2.0計畫，可處理更複雜的文字自動化需求，例如文章摘要、換句話說等。陳鴻嘉表示，希望未來可以把SmartText導入對外開放的應用程式介面（API），提供給所有LINE官方帳號的廠商，目前還在思考使用情境，例如小編想快速找出熱門主題，就可以運用這項技術。

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LINE台灣資料工程部資深經理蔡景祥指出，SmartText 1.0版本需要人力標記，提供一些知識，讓語言模型的回答更精準。「生成」這件事則有點不一樣，可以用比較通順、符合當下脈絡的方式說出答案，在應用上比較人性化一點，互動過程更直覺、更有溫度一點，使用感受上會比較不同。

蔡景祥認為，「微調」是大型語言模型能否成功的關鍵，如果可以針對特定應用情境或企業組織進行微調、可以回答封閉領域的特定知識，才具有更高的實用價值。（編輯：林淑媛）1120217