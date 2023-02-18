日本H3火箭取消升空究因 拚3月10日前發射

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）昨天取消發射國產最新主力運載火箭H3一號機，今天將火箭運回裝配大樓。JAXA將盡速查明異常原因，希望能在3月10日前順利發射。

綜合日本產經新聞、日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞報導，H3一號機昨天因火箭本體第一節被檢測出異常，輔助火箭未點火，最後取消升空。

JAXA表示，目前仍不清楚異常原因，但希望透過分析控制系統數據等措施，盡速找出答案，期盼能在3月10日前的發射準備期內再度發射。

日本2022年10月12日曾發生小型火箭「愛普瑟隆固態燃料火箭」（Epsilon Launch Vehicle）6號機發射失敗案例，如果H3發射時程也延誤，日本將在低成本及高可靠性的人造衛星發射國際競爭中嚴重落後。

JAXA專案經理岡田匡史昨天在記者會上說，主引擎啟動後，在第一節的系統檢測到異常，無法傳送點火訊號到固態輔助火箭，「主引擎有正常運轉，與輔助火箭可能也無關」。

目前仍不清楚何時將再度發射。岡田說，將檢視3月10日前的發射準備期內能做什麼，為再度發射全力以赴。

日本過去數次主要發射失敗案例，包括1998年的H2火箭5號機、1999年的H2火箭8號機、2003年的H2A火箭6號機，及2022年的愛普瑟隆火箭6號機。

為了將單次發射費用降到H2A火箭約百億日圓（約新台幣22億7426萬元）的一半，JAXA對H3進行多項改良，其中最大的挑戰來自主引擎LE-9的開發。

採用新結構的LE-9零件數量較H2A減少約兩成，推力卻提高至1.4倍。由於技術門檻高，在開發LE-9過程中花了不少時間，是原定2020年度首次發射不得不推遲兩年的主因。

根據日本政府時間表，在官方需求部分，預定2023年度及2024年度每年發射5枚左右的H3；在商業衛星部分，已收到來自國際海事衛星組織（Inmarsat）的一份訂單。

如果H3發射延誤，日本目前只剩H2A可供發射。不過，H2A在發射完剩餘的4枚後，預定在2024年度除役，且每次發射將運載的衛星早已決定，所以並非透過H2A延役就可立即取代H3。

若H3發射推遲，日本無可避免將在國際競爭上落後。以降低成本為目標的H3，主要目的就是正式打入缺乏實際成績的商業衛星發射市場。H2A至今總計發射46次，成功率雖然高達98%，但每次花費約百億日圓，高於世界其他火箭，以致實際發射商業衛星的次數只有5次。

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全球人造衛星發射數量從2011年到2021年止，成長幅度約達14倍。目前由於俄羅斯侵略烏克蘭，出現各國避開俄羅斯產品導致火箭不足的情況，全球都在尋找價格更低廉的火箭發射方案。

一般來說，新型火箭在發射10次以下的階段，經常出現失敗案例。美國太空探索科技公司（SpaceX）目前引領衛星發射市場，旗下「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭過去也曾遭逢失敗，但SpaceX加速改良，藉由反覆發射獲得高度可靠性，因此日本也必須盡速查明這次取消發射的原因、採取必要對策。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1120218