趙吉光要學生大膽實驗 圓太空夢不要怕弄壞設備

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（中央社記者潘智義台北26日電）跨入低軌衛星供應鏈的鐳洋科技與中央大學聯手打造「立方衛星整測實驗室」，中央大學太空科學與工程學系主任趙吉光表示，投入太空領域的學生要成功就要大膽實驗，不要怕弄壞設備。

近年跨入低軌衛星供應鏈的鐳洋科技日前啟用太空研發中心，與中央大學聯手打造「立方衛星整測實驗室」，趙吉光在太空研發中心啟用典禮受訪指出，太空科學重實驗，但有學生擔心設備太貴不敢碰，深怕一個不小心弄壞，這時他就會大聲告訴學生，「弄壞了責任老師扛」。

趙吉光強調，太空履歷就是「看你成功發射過幾顆衛星」、「衛星在太空活了幾年」「比預定運行的時間多出幾年」，重視的就是實績，對投入太空科學領域的學生而言，經驗顯得格外重要。

他說，大國支持大衛星，台灣正可著墨發展小衛星，像立方衛星這種小衛星成本相對低很多，是台灣業者、太空系師生可以「玩得起」的衛星，製造成本約新台幣2000萬元以內，發射成本約800萬元至900萬元，大概3000萬元以內就可以搞定。

雖鼓勵學生動手實驗，不怕弄壞設備，但趙吉光坦言，若第一次遇到學生不敢碰實驗設備，怕弄壞賠錢，他會說沒關係，老師扛得起責任；第2次又出狀況，依然還是會鼓勵學生；但同樣的錯誤犯第3次，他會建議學生考慮轉換跑道，評估是否適合唸太空科學。

趙吉光高興地說道，當系主任之前當研究所長，當時很少進辦公室，因為沒有太多行政工作可做，但後來有愈來愈多的產業界人士到學校找他來挖角學生，還沒畢業就被訂走，自己的行政工作變得相當繁忙；中央大學甚至還成立了產學合作博士班，學生一面唸研究所、一面工作，理論、實務兼顧，又可享有高薪。

趙吉光表示，近年台灣太空產業快速成長，每週都有兩個廠商到校找人才，因此非常鼓勵學生把所學與工作結合，更要有當太空產業主導者的信心。（編輯：楊凱翔）1120226