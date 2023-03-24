華府制裁使中國不僅取得晶片難 登月計畫也受挫

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（中央社台北24日電）因美國制裁中國難取得尖端晶片，如今更導致登月計畫受挫。香港媒體報導，由於美方頒布的限制技術轉移規範，使阿拉伯聯合大公國無法參與中國預定2026年執行的「嫦娥7號」登月計畫。

香港「南華早報」（SCMP）23日獨家報導，原本中國的無人登月探測計畫嫦娥7號，擬運用阿聯製的無人駕駛月球車Rashid-2駛向月球南極，因中國打算在此奠基以建置國際研究站。

但熟知詳情的不具名消息來源透露，去年9月中國與阿聯敲定共同執行嫦娥7號的協議，卻違反美國的法規。

兩個不具名的消息來源均指出，冷戰時期1976年生效的美國「國際武器貿易條例」（International Traffic in Arms Regulations, ITAR）甚至禁止最常見的美製零組件由中國火箭搭載發射升空。

喬治華盛頓大學（George Washington University）前太空政策研究所主任羅格斯登（John Logsdon）說，ITAR主要是由一份清單構成，當中詳列未經美國國務院許可，不得出口與國防和軍事有關的技術。

羅格斯登另表示：「少數和美國關係密切的盟邦不在此限。」

他說，若阿聯與中國展開合作，任一受ITAR規範並參與Rashid-2研發的美國科技產品製造商，都必須拿到出口至阿聯的許可。

羅格斯登指出，這張許可或其他效力相同的協議必須載明，防止中國取得獲准出口技術的管制方法，或者阿聯必須獲得核准向中國提供技術。

哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）天文學家麥道威（Jonathan McDowell）說，美製零件或者歐製但含美國成分的零組件都遭受管制，部份原因是先進技術不會落入中國手中。

他表示，他所能告知的，令人擔憂的是當Rashid-2被運抵位於西昌的中國火箭發射場，中國的工程人員恐將趁夜潛入並拆卸、研究所有的Rashid-2細節，然後趕在日出前趕緊復原。

阿聯首艘月球車Rashid去年12月由美國「太空探索科技公司」（SpaceX）的火箭「獵鷹9號」（Falcon 9）搭載由佛羅里達州發射升空，目前剛抵達月球軌道，預計下月由日本製的登陸器白兔-R（Hakuto-R）載運並著陸月球表面。

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由於Rashid-2無法參與嫦娥7號任務，這輛月球車可載重10公斤的國際酬載艙空間，再度向國際學界開放，而嫦娥7號的無人探測月球任務將運用多種太空飛行器，包括著陸器（Lander）、跳板（Hopper）、軌道器（Orbiter）和漫遊車（Rover）等。

總計嫦娥7號任務將載運10多種儀器上月球，並且至少可運作8年，以便在2030年代闢建中國主導的國際月球研究站。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1120324