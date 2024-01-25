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日本月球探測器2月有望重拾電力 登月畫面曝光

2024/1/25 16:04（1/25 17:08 更新）
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影片來源：JAXA | 宇宙航空研究開発機構

（中央社東京25日綜合外電報導）日本宇宙航空研究開發機構今天宣布小型無人月球探測器SLIM精準登陸月球表面，並公布登月後畫面。SLIM已被關閉電源，其太陽能面板有望於2月1日左右被陽光照射到而重拾電力。

SLIM依照原定計畫於1月20日凌晨0時20分（台灣時間19日23時20分）左右登陸月球表面，使日本成為第5個將探測器送上月球的國家。

日本放送協會（NHK）報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天說明，月球探測器SLIM降落在月表的過程中，在距離月表約50公尺高的地方還正常運作，但是發生某種異常狀況造成其中一具主引擎失去動力。

在這種狀況下SLIM持續下降，推斷著陸在距離目標地點約55公尺處。SLIM擁有精準著陸能力，這次登月挑戰之一是降落在距目標地點誤差100公尺內地區，JAXA今天因此宣布成功精準登陸。不過，著陸時是以非預定的姿勢靜止在月表。

另外，JAXA今天也公布SLIM上搭載的2架小型探測器之一LEV-2拍攝到的畫面，顯示SLIM橫倒在凹凸不平的月表上。

依照原定計畫，SLIM著陸後搭載的太陽能面板應要朝上，不過JAXA根據SLIM傳輸回地球的資訊繪製出的示意動畫初步推斷，SLIM是以太陽能面板朝向西方、主引擎朝上的狀態下著陸。

而SLIM降落月表後，陽光未照射到太陽能板導致無法發電的情況下，僅靠內建電池維持電源供應，在著陸後約3小時，電池電量只剩12%時已被刻意關閉電源，避免之後重啟時發生異常。

JAXA今天說明月球的日夜交替為每兩週一次，若太陽電池2月1日左右被陽光照射到使電力回復的話，SLIM有可能會自動重啟並運作。

而SLIM若能重拾電力的話，探測器預定拍攝月面的影像，以及調查岩石組成以嘗試釐清月球起源。（譯者：楊惟敬/核稿：何宏儒）1130125

#JAXA
#日本
#月球
#SLIM
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