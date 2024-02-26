祖克柏亞洲行滿檔 在日韓談科技再赴印度參加喜慶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏展開亞洲之旅，除了在東京會晤臉書開發商，也將與南韓科技巨頭商討混合實境頭戴裝置，以及受邀參加印度億萬富豪之子的婚禮前慶祝活動。

法新社報導，祖克柏（Mark Zuckerberg）昨天在社群媒體X分享一段影片，他跟著一名鑄刀大師，在「一個特別的下午學習鍛造武士刀」，影片中可看到他用鐵鎚敲打熔化的金屬，和隨後試砍鍛造好的武士刀。

彭博（Bloomberg News）報導，祖克柏數日前已帶家人赴日本滑雪，他將在今、明兩天赴東京會晤臉書開發商。

接著祖克柏預料赴韓國拜會韓國總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol），和三星電子（Samsung）及樂金電子（LG）等科技巨頭的領袖。

Meta在聲明中告訴法新社，「馬克（祖克柏）計劃簡短造訪南韓，並安排幾場重要會議」，但並未透露太多細節。

韓國經濟新聞（Korea Economic Daily）報導，祖克柏將會晤樂金電子的領袖，討論混合實境（mixed-reality）頭戴裝置的開發，以便與蘋果（Apple）的頭戴裝置Vision Pro競爭。

彭博報導，祖克柏還將在3月1~2日造訪印度，參加印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）之子奢華的婚禮前慶祝活動。安巴尼現為印度信實工業集團（Reliance Industries）的董事長。（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1130226