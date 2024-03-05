Instagram訊息5大新功能 發出15分鐘內可編輯

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（中央社記者吳家豪台北5日電）為了提供更多元的互動方式、持續吸引年輕用戶，Meta公司今天公布Instagram訊息功能5大更新，包括訊息發出後15分鐘內可重新編輯、在收件匣中置頂3組對話、開啟或關閉訊息已讀的設定，並加入更多聊天室主題、開放自由設定最愛貼圖。

Meta發布新聞稿指出，Instagram用戶不必再擔心發錯訊息，只要在訊息發出後15分鐘內，長按想修改的內容，無論打錯字或想換句話說，都能輕鬆修改。

目前Instagram收件匣最多可置頂3組對話聊天室，只要將聊天室左滑或長按，再點擊「置頂」，即可讓聊天室移到收件匣最上方，也能隨時取消置頂，且不限於一對一或群組聊天室。

如果不想讓發出訊息者看到自己是否已讀訊息，可以在特定或所有聊天室中，隨時打開或關閉已讀標記。

此外，Instagram新增聊天室主題，讓聊天室背景可以隨著心情自由轉換，新主題包含「沙丘：第二部」、「降世神通：最後的氣宗」、「愛情」、「棒棒糖」等

如果想儲存喜愛貼圖，可以在訊息中長按想要保存的貼圖，就能在貼圖列最上方看到，讓傳訊息更快、更有效率。（編輯：潘羿菁）1130305