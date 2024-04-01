國內電信業首家 中華電加入EV100電動化倡議

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（中央社記者吳家豪台北1日電）中華電信今天宣布正式加入由氣候組織主導的EV100（Electric Vehicle 100%）全球交通載具電動化倡議，為國內第一家加入EV100倡議的電信業者，具體承諾於2030年前達成100%工程公務交通載具電動化的目標。

EV100是由氣候組織（The Climate Group）主導的全球電動車倡議，致力提升使用電動車的友善環境；加入企業必須公開承諾在2030年前，達成自有和簽約車隊100%轉換為電動汽車，並為員工及客戶安裝充電基礎設施。

中華電信董事長郭水義透過新聞稿說，中華電信除已具體提出2030年碳排減半、2050年前達成全面淨零排放目標外，去年加入全球再生能源RE100倡議，承諾2040年前全面使用再生能源。

郭水義表示，今天中華電信正式加入EV100國際倡議，預計於2024至2026年分批將工程車及公務車汰換更新為電動車、2027年起全面採購電動車，總計數量約6000餘輛，並將以國產電動車為主要採購對象，力拚低碳交通的同時，也力挺國內產業發展。

此外，台灣大哥大為響應交通運輸的低碳轉型，今天宣布攜手共享電動機車品牌WeMo Scooter推出「騎乘共享愛地球」活動，即日起至12月31日前，申辦台灣大5G專案，可獲WeMo PASS訂閱制3個月兌換序號，享每月前3趟免費騎20分鐘；每月達指定趟次，再享最高8折。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔說，台灣大持續拓展一站式電動車充電營運服務MyCharge，同時與WeMo聯手，憑藉台灣大千萬用戶、全台近700家門市基礎，搭配5G電信服務，預計號召台灣千萬騎士加入共享電動機車行列。

遠傳電信已於去年3月宣布正式加入RE100再生能源倡議，具體承諾將在2040年達到全公司100%使用再生能源的目標。遠傳不只在自有建物全面加裝太陽光電，更在2022年底購入環境友善太陽能電廠，也規劃逐年提升再生能源使用比例的策略。

遠傳也執行公務車電動化計畫，目標2030年前將公務車輛全面電動化，預計每年可減少900公噸二氧化碳排放量。（編輯：楊凱翔）1130401