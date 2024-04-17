不怕訊息太多 WhatsApp推一鍵篩選對話功能

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（中央社記者吳家豪台北17日電）Meta公司旗下即時通訊軟體WhatsApp接收新訊息時，會按照接收時間由上至下排列，如果訊息太多，可能難以快速找到需要的內容。為了解決這項困擾，WhatsApp宣布推出新的對話篩選條件，不必翻遍整個收件匣就能找到訊息，未來數週內可以陸續開始使用。

根據市場調查機構Statista的數據，截至2023年為止，WhatsApp是全球最多人使用的行動通訊軟體，每月活躍用戶數約20億人，遠高於WeChat（微信）的13億人、Facebook（臉書）Messenger的9.3億人。

透過新功能，WhatsApp使用者如果要尋找訊息，可以在對話列表上方點選3個篩選條件，包括全部、未讀及群組。選擇「全部」可以查看所有訊息的預設檢視畫面；「未讀」適合用來查看是否漏掉哪些對話，或者哪些對話需要回覆。

「群組」篩選則是使用者期待已久的功能，現在所有群組對話都集中在同一個位置，使用者可以更輕鬆找到，這個篩選條件也會顯示社群的子社團。

WhatsApp團隊在官方部落格發文指出，篩選條件能幫助使用者整理和尋找最重要的對話，提高訊息瀏覽的效率。團隊會繼續開發更多選項，協助使用者集中心力處理最重要的事情。（編輯：潘羿菁）1130417