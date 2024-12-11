日本酒廠挑戰人類創舉 擬在國際太空站釀酒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京11日綜合外電報導）日本知名酒廠今天宣布將挑戰人類在太空空間製造日本酒創舉。根據規劃，最快在2025年下半年用火箭將釀酒原料送到國際太空站，在日本的希望號實驗艙內進行發酵後再帶回地球。

日本每日新聞報導，規劃在太空空間釀造的日本酒只有1瓶，容量為100毫升，預定售價1億日圓（約新台幣2146萬元）。

這個構想是考量到未來人類遷居月球表面後，酒可以為長時間在月球生活增添色彩。至於使用希望號實驗艙是透過日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的「有償利用制度」，今年7月已獲同意。

為了發射升空，這間酒廠獲得三菱重工及愛知產業科學技術綜合中心協助，持續進行相關準備。

酒廠方面正在研發專用釀酒裝置，把作為原料的水、米及酵母等裝入專用裝置後，由火箭搭載升空。進入希望號實驗艙後，將由太空人協助把原料及釀造用水混合，再從地球監控酒精濃度進行發酵。

最後，把發酵後得到的約520公克「醪」（MOROMI，類似濁酒狀態）冷凍後帶回地球，再壓榨製成日本酒。扣除用來分析所必要的量後，將裝成限量1瓶的100毫升瓶裝酒販售。

作為這間酒廠的未來目標，還計畫使用據稱存在月球的水資源，在月球表面釀造日本酒。（譯者：黃名璽）1131211

小提醒：禁止酒駕，飲酒勿開車，飲酒過量，有害健康。