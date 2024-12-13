台灣大：Web3助虛擬資產市場發展 支持建置數位皮夾

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（中央社記者江明晏台北13日電）台灣大哥大表示，看好Web3加密、安全、可程式化等價值，助力虛擬資產市場的發展；隨著法規逐步落實，虛擬資產有望全面融入傳統金融體系，同時支持數位部近期推動的數位皮夾（DIW）建置計畫。

第3屆台北區塊鏈週（TBW）12日在台北松山文創園區展開，探討Web3的創新應用與未來趨勢。台灣大新科技事業發展副總經理韓昆舉受邀出席「地方政府與企業攜手，引領公民融入Web3生態系」座談。

台灣大哥大今天發布新聞稿表示，持續發展金融科技創新，看好Web3信任、加密、安全、可程式化等價值，將利用千萬用戶基礎和集團資源，助力虛擬資產市場的發展。

韓昆舉表示，全球已有超過百萬人有投資虛擬貨幣經驗，台灣民眾對Web3的關注持續升溫，虛擬資產交易所成為使用最頻繁的Web3服務；近期監管機構實施的虛擬資產交易所登記制度，為市場帶來更清晰的規範架構，促使產業邁向更透明安全方向發展。

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韓昆舉進一步指出，法規的靈活調適對於平衡創新與合規十分重要，以保護消費者為前提，透過漸進式調適，市場將能更有效應對技術變革，並釋放產業潛力；未來隨著法規逐步落實，虛擬資產市場有望全面融入傳統金融體系，推動金融與科技的深度融合。

談及Web3的未來發展，韓昆舉表示，肯定數位部近期推動的數位皮夾（DIW）建置計畫，將為台灣數位經濟帶來關鍵性改變。數位皮夾將讓每位公民擁有專屬私鑰，自行掌控身分證件及相關數據，掌控簽章的範圍與方式，並可應用於智慧合約、實體資產代幣化（RWA）等鏈上互動場景。（編輯：張良知）1131213