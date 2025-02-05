美議員籲準商務部長 禁企業遊說以堵晶片出口漏洞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓4日專電）華盛頓郵報報導，美國跨黨派參議員致函準商務部長盧特尼克，指輝達等矽谷公司曾遊說使出口禁令出現漏洞，DeepSeek因此得以取得高階晶片。議員們建議商務部杜絕遊說文化，僱用與業界或遊說公司無關的高階人員來防漏。

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出低成本人工智慧（AI）模型後，造成股市震盪、轟動矽谷，更讓華府警鈴大作，憂心美中AI差距加速縮小。

根據「華盛頓郵報」（Washington Post）昨天取得的信函，民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）及共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）要求盧特尼克（Howard Lutnick）強化管制出口中國的晶片，以因應DeepSeek的AI突破。

兩人在信中稱DeepSeek崛起是美國「出口管制的失敗」，強調多屆政府在企業要求下，未能及時更新及執行出口管制，「我們不能讓這種情況繼續下去。」

議員們在信中也怪前朝管制不力，表示如果拜登政府加快對輝達晶片實施出口管制，DeepSeek將無法有效地訓練尖端AI模型。

他們寫道，輝達在這段時間內賺取了數十億美元的利潤，這卻讓美國在經濟、國家安全及AI領導地位方面承受嚴重挫敗。

眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）及委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）1月底也致函新國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz），要求收緊輝達出口特別供給中國的H20晶片。

穆勒納爾及克利什納穆希並指出，輝達最新季報顯示，收入有22%來自新加坡，呼籲強化管控轉運晶片的第三國。

新川普政府尚未宣布是否規劃強化管控。華郵報導，如果川普2.0真的收緊管制，可能會增加禁止向中國公司出售美國科技的清單，衝擊矽谷的銷售狀況，其中輝達可能會承受最嚴重的財務打擊。

華郵指出，川普新政府官員對管制的方向仍有分歧，國安鷹派及矽谷親商派主張採取不同的做法。

透過 Google News 追蹤中央社

盧特尼克在上週的人事聽證會上沒有明確提到將擴大對中國的出口管制，只說會更徹底執行現有規範。他認為，川普徵收關稅的計畫將成為美國對北京施壓的槓桿，迫使中國不會想方設法繞過管制。

輝達2日發布聲明表示，將支持川普政府強化美國科技及AI的領導地位。（編輯：陳慧萍）1140205