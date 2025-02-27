美直覺機器登陸器乘SpaceX火箭升空 盼二度登月

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（中央社美國甘迺迪太空中心26日綜合外電報導）美國直覺機器公司的月球登陸器今天搭乘太空探索科技公司（SpaceX）火箭成功發射升空，上頭攜帶一套獨特的實驗器材，希望實現第二次月球著陸。

法新社報導，直覺機器公司（Intuitive Machines）去年締造歷史，成了第一家將機器人送上月球的民間企業，但那次勝利卻因登陸器傾倒而失色，希望這回能避免重蹈覆轍。

直覺機器的六角形登陸器「雅典娜號」（Athena）於晚間7時16分從美國國家航空暨太空總署（NASA）位於佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）搭乘SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）火箭發射升空。

路透社報導，這枚獵鷹9號火箭還搭載NASA的月球開拓者（Lunar Trailblazer）軌道器。這艘太空船是由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的太空部門建造，是獵鷹9號火箭的次要酬載，主要酬載是直覺機器領導的月球登陸任務。

如果一切順利，雅典娜號將於3月6日左右在廣闊的穆頓山（Mons Mouton）高原著陸，這個地點比之前的任何目標地點都更靠近月球南極。

雅典娜號攜帶科學儀器，包括用來搜尋地表下冰層的鑽頭，和一架以著名電腦科學家哈伯（Grace Hopper）的名字葛瑞斯（Grace）命名的獨特跳躍式無人機。它用來穿越月球崎嶇的斜坡、巨石和隕石坑，這是支持未來載人任務的重要能力。

雅典娜號也載著一輛小型月球車，它將在登陸器、月球車和跳躍式無人機之間傳遞命令、照片和影像，來測試諾基亞貝爾實驗室（Nokia Bell Labs）提供的月球蜂巢式通訊網絡。這個網絡計劃最終將整合到太空衣內。

直覺機器執行長馬丁（Trent Martin）談到跳躍式無人機時興奮地強調，這類無人機在未來任務中將與月球車相輔相成，「深入無法駛入的極端環境中」，包括月球坑與古代熔岩流過鑿出的地下通道。

直到最近，只有少數資金充足的國家太空機構才能實現月球軟著陸。

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美國目前正致力於透過「月球商業載運服務」（Commercial Lunar Payload Services, CLPS）讓民間任務變成常態。月球商業載運服務是公私部門合作的計畫，目的在以傳統任務的一小部分成本，將NASA硬體送上月球表面。

NASA官員佛克斯（Nicky Fox）提到阿提米絲（Artemis）計畫時向媒體表示：「當我們為人類重返月球並前往火星做準備時，我非常期待看到我們的技術示範帶來的科學發展。」阿提米絲計畫目標要在2020年代後期讓太空人重返月球表面。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140227