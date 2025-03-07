美民間企業二度嘗試登月 登陸器再次傾倒以側面著陸

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）數據顯示，美國直覺機器公司的登陸器「雅典娜號」因雷射測距儀出現問題，導致今天登陸月球時傾倒、以側面著陸，與去年首度嘗試登月時發生相同窘境。

法新社報導，總部位於德州休士頓的新創公司直覺機器公司（Intuitive Machines）去年2月締造歷史，成為第一個將太空載具送上月球的民間企業，不過當時執行任務的「奧德修斯號」（Odysseus）登月時傾倒、以側面著陸，導致那次創舉略為失色。

在二度登月嘗試中，直覺機器公司派出六角形的「雅典娜號」（Athena）登陸器前往月球穆頓山（Mons Mouton），這個地點比之前的任何目標地點都更靠近月球南極。

搭載11個酬載和科學儀器的雅典娜號，2月26日從佛羅里達州搭乘太空探索科技公司（SpaceX）火箭升空後，於月球南極附近約160公里處著陸。

根據路透社報導，直覺機器公司執行長阿特姆斯（Steve Altemus）在記者會上表示：「我認為這次降落月球表面，再次未能以正確角度著陸。」

直覺機器公司是獲得美國國家航空暨太空總署（NASA）支持、要幫助美國重返月球的民間企業之一。一般認為，更多民間企業參與是成本較低、但風險較高的太空旅行方式。

阿特姆斯表示，雅典娜號向地球回傳一些數據顯示，它並未以直立狀態著陸。他指出，來自慣性測量單元（IMU）的數據顯示登陸器有些側翻。

他補充說：「IMU的測量，是讓我們清楚掌握狀況的數據之一…所以我們認為情況就是如此。」

阿特姆斯認為，登陸器的著陸姿勢使發電產生問題，可能意味任務結果「在預料之外或者不符預期」，他還說，用來測量精準距離的雷射測距儀遇到一些「挑戰」。

阿特姆斯表示，可能延後原訂明年進行的第3次登月任務，先等待公司旗下一顆通訊衛星部署完成。

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直覺機器公司高層試圖對整個事態發展做出正面解讀。該公司技術長克雷恩（Tim Crain）形容說，這次飛往月球的過程順利，且公司開發了更聰明的隕石坑識別演算法，「比我們預期的效果提升近一個層次」。

克雷恩指出：「直覺機器公司載運大量貨物登月的前景一片光明。」（譯者：李佩珊/核稿：洪啓原）1140307