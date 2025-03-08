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培養科技女力 國科會啟動2025 GiCS尋找資安女婕思

2025/3/8 16:54
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（中央社記者羅元駿台北8日電）國科會今天指出，第5屆「尋找資安女婕思活動」正式啟動，今年延續資訊安全主軸，並擴展至晶片、機器人、無人機和太空等多元應用領域，盼鼓勵女婕思創新與整合能力，打造台灣多元韌性。

國科會今天發布新聞稿表示，副主委蘇振綱、奧義智慧科技共同創辦人吳明蔚、教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰等人，今天為「2025 GiCS尋找資安女婕思」系列活動揭開序幕。

國科會指出，第5屆女婕思競賽今年新增機器人與晶片應用議題，緊扣科技發展趨勢，鼓勵女同學積極參與，競賽分為高中職及大專校院組，並有「資安闖天關」及「創意發想賽」2項賽事。

蘇振綱致詞表示，女婕思既是「Girls in Cybersecurity」、亦可為「Girls in Creative Society」，鼓勵女婕思開展創新、整合的能力。今年延續過往資訊安全競賽主軸，並擴展至晶片、機器人、無人機、太空等多元應用領域。

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蘇振綱表示，女婕思將成為促進女性人才永續力的正向活動，國科會也將建構晶片台灣隊，打造安全且具韌性的供應鏈，讓台灣在國際上成為民主供應鏈要角，人才政策配套是關鍵環節。

國科會指出，女婕思活動目標是培育包含非理工領域在內的女性科技人才，結合女性特有的細膩思維，以跨界跨域的養成，創造台灣的多元韌性。（編輯：張均懋）1140308

#台灣隊
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蘇振綱
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