SpaceX載人任務升空 NASA受困太空人快能返家

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）與太空探索科技公司（SpaceX）今天將一批備受期待的太空人送上國際太空站，好讓滯留太空站9個月的美國太空人魏摩爾與威廉斯返家。

路透社報導，SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭於美東時間晚間7時03分從佛羅里達州的NASA甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，搭載將接替魏摩爾（Butch Wilmore）與威廉斯（Suni Williams）的4名太空人。

魏摩爾與威廉斯都是資深的NASA太空人與退役美國海軍試飛員，他們去年6月成了首批搭乘波音（Boeing）星際飛機（Starliner）太空船飛往國際太空站（ISS）的太空人。

但在飛行期間，星際飛機的推進系統出現問題，NASA認為讓他們搭乘星際飛機返家太過冒險，迫使他們延長原定待在太空站的8天時間，星際飛機則於去年9月空機返回地球。

今天的Crew-10任務除了是例行機組人員輪調飛行，也是眾人等待已久的關鍵一步，將把這兩名太空人帶回地球。在Crew-10太空人明天晚上抵達後，魏摩爾與威廉斯將於3月19日離開國際太空站。

然而，這項任務捲入政治紛爭，因為總統川普與他同時身為SpaceX執行長的顧問馬斯克（Elon Musk）毫無證據地聲稱，前總統拜登是基於政治理由才讓這兩名太空人待在國際太空站。

NASA表示，這兩名太空人必須留在國際太空站，是為了維持最少人員配置。

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魏摩爾說：「我們雖然只計劃短時間停留，來的時候卻做了長時間停留的準備。」他又說，他不認為NASA決定讓他們待在太空站直到Crew-10抵達是受到政治影響。

他說：「這就是國家載人太空飛行計畫的主要重點：替未知、意料不到的偶然情況做準備。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1140315