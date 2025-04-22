加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮卓溪黑熊再度掠食家犬作勢攻擊人 中槍後死亡
首頁 / 科技
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 科技

美司法部促Google出售Chrome 憂AI擴大壟斷優勢

2025/4/22 14:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國政府律師今天籲請聯邦法官要求谷歌（Google）分拆旗下Chrome瀏覽器，主張人工智慧（AI）勢將增強Google的線上搜尋霸主地位。

法新社報導，司法部在庭審期間向聯邦地區法官梅塔（Amit Mehta）陳述立場。梅塔去年做出指標性裁決，認定Google在線上搜尋領域存在非法壟斷情形後，正在考慮採取「補救措施」。

司法部助理部長史雷特（Gail Slater）在華府進行的庭審開始前表示：「本案攸關整個網路的未來。」

史雷特指出：「若不糾正Google的行為，未來10年內，它將掌控網路的大部分領域，不僅限於搜尋，還包括AI等新興技術。」

Google是重金投資AI領域的科技企業之一，致力於成為該領域的領導者，並將AI技術融入旗下搜尋與其他線上產品中。

不過Google反駁指出，美國政府的主張早已超出本案原本的訴訟範圍，包括建議拆分旗下受到廣泛使用的Chrome瀏覽器，甚至不排除強制出售旗下Android行動作業系統的可能性。

Google全球事務總裁華克（Kent Walker）在部落格貼文中表示：「司法部選擇推動激進干預主義政策，會傷害美國民眾和美國在全球科技領域領導地位。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他還說：「司法部的提議過於廣泛，遠遠超出法院的裁決。」

一名聯邦法官本月17日裁定Google壟斷數位廣告市場，主張Google在數位廣告市場的3個環節具壟斷地位，包括線上出版商用來管理開放廣告版位的工具、廣告主用來購買這些廣告版位的工具，以及促成這些交易的軟體，Google則表示將提出上訴。（譯者：李佩珊/核稿：徐崇哲）1140422

AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
埃及譴責：以色列極右派屯民鼓吹轟炸伊斯蘭聖地
66
更多編輯台推薦新聞：