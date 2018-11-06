台中水湳 林佳龍：最有條件打造智慧城

台中市政府6日下午以「走進水湳 發現未來」為題舉辦水湳智慧城論壇，邀請產官學研齊聚交流，市長林佳龍（左4）應邀出席，和與會來賓合影留念。中央社記者郝雪卿攝 107年11月6日

（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中市長林佳龍今天出席水湳智慧城論壇時表示，台中水湳最有條件打造成為智慧城市，透過基礎建設及人才培育成為示範區。

台中市政府下午以「走進水湳 發現未來」為題舉辦水湳智慧城論壇，邀請產官學研齊聚，針對水湳智慧城的未來發展、環境規劃及智慧應用等進行交流討論。

林佳龍指出，水湳智慧城以「低碳、智慧、創新」為核心價值，規劃為一個示範場域，在場域內將透過市府出題、民間提案等方式，媒合創新技術廠商，進行不同智慧應用、實驗，並經由數據蒐集、技術落實等過程，進一步發展為成熟商業模式及生活應用。

林佳龍說，將以市民的需求、智慧生活為根本，用創新服務帶動整體智慧城市發展，政府不要管太多，只要將設施做好，成為實驗的場域，市府團隊也積極將決策建立在智慧大數據應用上，包括智慧警政，讓台中的治安成績持續在6都名列前茅。

林佳龍認為，250公頃的水湳智慧城示範場域是一顆「鑽石」，市府已在水湳做好智慧建築、智慧能源、智慧交通、智慧環境、智慧教育的基礎建設，水湳是最有機會打造成為智慧城市。

林佳龍表示，水湳智慧城包括水資源中心、中央公園、停車場、路燈管線、所有建築都是智慧建築，目前進入招商階段，並和中央爭取多項智慧規劃預算及資源，相信對政府和民間產業都將帶來無限商機。（編輯：翁翠萍）1071106