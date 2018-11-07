8日起請假拚選戰 柯文哲7日下班就跑行程

（中央社記者梁珮綺台北7日電）選戰倒數，台北市長柯文哲8日起請假，全力投入選戰，但他今天下班後就出席行動競選總部活動，並承諾樂康里長張碧玉，若順利連任，將編6億元預算徵收樂活公園旁公園預定地。

柯文哲傍晚出席行動競選總部活動，並在競選總幹事小野幫忙下穿上寫有「市長阿北」的競選背心，現場有多位里長以及親民黨市議員黃珊珊到場相挺，歌手謝和弦也現場演唱「台灣的未來」表達支持。

柯文哲致詞時表示，4年來他每天上午7時30分就到市府上班，這段時間以來，市長室共列管8800件案子，儘管今天是選前上班最後一天，還是努力到最後，「不希望因為選舉延誤到整個台北市政」。

他並列舉自己4年來政績，如內湖網球中心完工、內湖之心BOT開工、成功橋與港墘路拓寬以及在內湖區進行路型重整等，重申政治要落實在人民生活的每一天，過程中雖然不敢說每次都做100分，但願意傾聽民眾意見，不斷改進，讓效率愈來愈高，「台灣還是要朝正面方向發展，每天罵來罵去沒有用」。

隨後柯文哲與張碧玉、黃珊珊等人合影，他也當場主動告訴張碧玉，若順利連任，會編列6億元預算，徵收樂活公園旁的公園預定地。

張碧玉告訴中央社記者，前市長郝龍斌時期，僅徵收如今的樂活公園，另外一半公園預定地目前作停車場使用，但因當地內溝溪綠美化協會義工努力種植櫻花，樂活公園辦過夜櫻季，連該地周圍都是櫻花，市長就有此想法。（編輯：李錫璋）1071107