花博參展國旗也爭艷 中市府前輪掛迎遊客

（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中世界花博吸引約30個國家與地區參展，台中市政府從花博開幕日起，在市府前廣場輪流懸掛各參展國家國旗，今天高掛馬達加斯加國旗，明天起將是德、法、比等國的國旗。

市府表示，花博不僅是台中及台灣的盛會，也是國際盛會，這次約有30個國家與地區參加花博國際庭園競賽及國際室內花卉競賽，參展國家的國旗從距離台灣最遠的美洲開始，逐日輪流懸掛於府前廣場，不僅歡迎來自世界各國的遊客，也展現台中做為一個國際城市的待客之道。

這次參與國際庭園展出的國家包括加拿大、美國、德國、法國、西班牙、荷蘭、英國、新加坡、日本、韓國等；市府指出，還有一些國家雖未參加過台北花博，但這次也來到台中花博，例如索馬利亞、馬達加斯加、巴基斯坦、蒙古、哈薩克、土耳其、尼泊爾、緬甸等。

至於台灣的邦交國家，包括帛琉共和國、馬紹爾群島、索羅門群島等，也共同組成亞太友邦聯合庭園，在台中花博聯合展出海島風情。美麗的白沙灘上，有來自各友邦的特色展品，像是車渠貝、水母湖等，充滿熱帶風情的植栽，彷彿置身於海島。

馬達加斯加以「神奇的花園」為題，在后里森林園區的國際庭園區展出，市府表示，由於馬達加斯加因板塊分裂隔離，形成不同自然環境，演化出島上獨有的動植物生態系。因此以此為構想，展出豐富的植栽生態。今天馬達加斯加的國旗並懸掛在府前廣場，邀請國內外遊客來台中逛花博。（編輯：陳政偉）1071108