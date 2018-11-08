年終餐飲服務業缺工 新北就博會職缺占近半

（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市就業服務處10日舉辦年終就業博覽會，提供超過3500個職缺，特別是為因應年底耶誕節、跨年連續假期消費熱潮，餐飲服務業有大量用人需求，約占總職缺數的4成3。

勞工局長許秀能表示，10日將於板橋第一運動廣場舉辦年終就業博覽會，現場邀請台灣高鐵等超過70家廠商，提供超過3500個職缺，其中還包含1000個以上兼職職缺，歡迎想從事兼職的民眾參加。

她表示，就博會邀請科技及製造業、百貨零售業、服務業及其他產業設攤，以提供求職民眾有多元職缺選擇機會，特別是因應年底耶誕節、跨年連續假期消費熱潮，餐飲服務業、百貨零售業有大量用人需求，這場就博會餐飲服務業的職缺就占總職缺數的4成3。

勞工局表示，活動現場規劃由星星教授安格斯及TVBS主播游皓婷帶來兩場職涯講座，以不同專業來分享求職者應備的態度及能力。

同時，現場也設有婦女、青年、原住民、中高齡者、身心障礙者的就業服務專區、創業貸款、職業訓練課程等諮詢服務；現場另外設有「求職好禮抽獎區」求職朋友參加面試及填寫問卷，可參加抽獎，獲得精美小禮。（編輯：張銘坤）1071108