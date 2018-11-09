盧秀燕推公車上限10元 市府：恐排擠偏遠路線

（中央社記者蘇木春台中9日電）國民黨台中市長候選人盧秀燕今天發表「交通政見懶人包」廣告，推出公車維持10公里免費、車資上限新台幣10元；中市府表示，盧的政策恐排擠偏遠路線，其他交通政見已執行。

台中市政府交通局長王義川回應，今天立委盧秀燕記者會所提的交通政策，要不是抄襲，就是冷漠，盧秀燕與台中市前交通局長林良泰說要維持10公里免費，但四年前林良泰卻公開譴責10公里免費是「黑心油政策」，現在竟然為了選舉又改口說支持，欠台中人一個道歉。

中國國民黨籍台中市長候選人盧秀燕，今天上午先到北區元保宮參拜後，宣布競選起跑，接著搭上競選車輛在市區遊街向民眾拜票，車隊繞行市區後前往競選總部，盧秀燕並在總部與台中市政府前交通局長林良泰、前建設局長吳世瑋召開記者會，發表「交通政見懶人包」廣告。

盧秀燕致詞時表示，經內部民調市民最關注的議題，除空污、經濟，交通也非常重要，有七成市民對現在交通不滿，因此推出「雙十計畫」政見，公車10公里免費會繼續維持，解決短程問題，另一方面公車超過10公里，車資上限10元，照顧長程偏鄉民眾。

盧秀燕並推出「交通任意門」政策，包括公車、捷運、iBike與計程車等載具可以穿梭自如，透過大數據的方式，未來將發展手機軟體（APP），可以搜尋前往各地轉乘的各種載具；增闢道路政策，包括東豐快速道路復工完工、台74線快速道路銜接國道1號與新增匝道計畫，及市政路從環中路打通到工業一路。

王義川指出，立委盧秀燕的交通政策就是衝公車運量，並回到以人次補貼業者的做法，但這樣的結果，將讓公車業者因只有補貼運量，不補貼里程，就不再行駛偏遠路線，過去四年來，市府為拉近城鄉差距，努力建置海線、山城等偏遠公車路線，讓學生就學、老人就醫、買菜的公車路線更完備。

他說，交通政策必須注意城鄉均衡，盧陣營的政策冷漠，只追求運量數字，不顧學生老人的公車需求，讓人無法認同，盧秀燕的「交通任意門」說法，就是市長林佳龍上任後已推動四年的「MR. B&B」（捷運、鐵道、公車、公共自行車）政策，現在市府都在做了卻還不知道，實在令人遺憾。（編輯：李亨山）1071109