金門縣長候選人 大小金門早晚拚場

選舉倒數，爭取連任的無黨籍金門縣長陳福海（前）10日將在湖下社區舉辦烈嶼鄉服務處成立感恩茶會，盼爭取選民支持。（資料照片）中央社記者黃慧敏攝 107年11月10日

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）今天是投票倒數第2個週末，選情愈來愈緊繃。爭取連任的無黨籍金門縣長陳福海和中國國民黨候選人楊鎮浯早晚各在烈嶼和金門本島舉辦造勢感恩茶會，和鄉親搏感情，爭取支持。

陳福海上午跨海到烈嶼（小金門），10時在湖下社區舉辦烈嶼鄉服務處成立感恩茶會。陳福海表示，連任後，社福不縮水、醫療更強化，一定讓連接金門本島和烈嶼的金門大橋能如期如質完工。

除了金門大橋，對於未來烈嶼鄉的政見擘劃，陳福海喊出「烈嶼建設2.0的計畫」，表示將在現有基礎上，先針對社區、村里的長者規劃更完善的照顧環境，同時也會透過縣府醫療基金來提升烈嶼分院專科門診的醫師能量。

對於旅客好評度很高的大膽島旅遊升級計畫，陳福海表示，也正在規劃中，希望提供更多加值服務讓旅客留島、留心，進而留下消費提升小金門的商機和觀光人潮。

陳福海晚上還將到總兵署參加「風華絕代藝起舞金門閩風藝想華夏共舞」活動，繼續爭取選民支持。

至於中國民黨金門縣縣長候選人楊鎮浯，則是晚上7時在金沙戲院前舉行「點沙成金」懇託感恩晚會。邀請最近很夯國民黨台南市黨部主委，人稱「龍介仙」的謝龍介，以及國民黨立委蔣萬安助選。

楊鎮浯競選總部說，謝龍介日前與「館長」的網路直播熱度超過700萬，可說是目前國民黨在網路上最受歡迎的政治人物之一，尤其是他一口又順又溜的台語俚語，讓人印象深刻。競選總部邀他跨海助講，讓金門民眾也能一睹龍介仙的廬山真面目。

8月中，蔣萬安曾跨海陪同楊鎮浯掃街拜票並發布競選主題曲，蔣萬安的親和力與高人氣受到金門民眾熱情歡迎，這次再應楊鎮浯力邀，要向所有鄉親懇託，支持國民黨候選人。

「點沙成金」是楊鎮浯在政策白皮書針對金沙鎮規劃的系列藍圖與建設，包括在東北角推動建港計畫，除了作為對接廈門五通、翔安機場、泉州石井的「小三通」口岸外，也要發展海上休閒遊憩活動，結合山后民俗文化村、獅山砲陣地、文化園區、陽翟大街等旅遊帶，將觀光客引入沙美老街，並透過整體行銷規畫，搭配金沙戲院活化再生，讓沙美老街重拾往日榮景。（編輯：方沛清）1071110