花博豐原園區夜景夯 延長開放時間

（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中花博豐原葫蘆墩園區，夜景獲讚「越夜越美麗」，台中市政府今天宣布自11日起，除每週五、六本就開放至晚間9時，週日至週四的閉園時間，也自晚間7時延長到9時。

台中花博發言人陳文信今天指出，豐原葫蘆墩園區在市府完成軟埤仔溪整治後，成為美麗的河濱公園。花博開幕後，許多遊客及民眾期盼適度延長園區開放時間，市府從善如流。

陳文信指出，豐原園區除原訂週五、六晚間開放至9時，各項遊客服務均照常提供外，自11日起，週日至週四水岸廊道亦開放至晚間9時，方便更多民眾休憩及觀賞夜景。

為讓在地居民能夠在早晨進入花博園區運動，花博豐原葫蘆墩園區的第五區（中山路到豐原大道八段），早上開園時間原為上午9時，自12日起，水岸廊道空間提早到清晨5時，即可供民眾進入休憩運動。

市府提醒，延長開放時段僅提供公園休憩空間，除24小時的保全人員安全巡邏外，未提供展館與企業館內部參觀（囍相逢館、竹跡館、創生館不開放）、交通接駁、園區指引、緊急醫療、輪椅及嬰兒車租借、裝置藝術互動體驗等遊客相關服務。（編輯：方沛清）1071110