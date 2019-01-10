母愛真偉大 台中孕婦局部麻醉讓斷手復位

（中央社記者趙麗妍台中10日電）楊姓婦人懷胎7個月時，右手腕橈骨骨折，若產後動手術，手腕恐已變形，又怕在全身麻醉手術中，寶寶承擔用藥風險，後來以局部麻醉讓斷手復位，日前她雙手環抱愛子，母愛讓人感動。

光田綜合醫院骨科部醫師楊鎮源指出，楊婦懷孕7個月時，不慎跌倒，導致右手橈骨移位性骨折，手腕顯著變形，一般患者大多建議在全身麻醉插管情況下，切開傷口，將骨折處妥善復位並以鋼板固定。

術後，患者便可脫離石膏進行復健，經3個月的癒合時間，幾乎可恢復正常功能。

楊鎮源表示，孕婦骨折必須考慮腹中寶寶的安全，若暫不手術僅石膏固定，2個多月生產後再進行骨折手術，此時骨折已在錯位的狀態下逐漸癒合，併發手腕變形、痠痛、僵硬、不靈活等機率很高。

此時骨折手術難度更大，術後也需更長時間復健治療，她將無法使用慣用的手照顧孩子。

麻醉科醫師林易希表示，考量母體與胎兒，孕婦的醫療原則是，能避免手術就避免手術；能不要全身麻醉就不要全身麻醉，非不得已才會治療。

楊鎮源以局部麻醉完成橈骨骨折手術，醫護團隊事先做好全身麻醉的準備，以因應緊急狀況，同時婦產科也給予安胎藥物確保媽媽寶寶的安全，楊婦在手術過程中非常沉著冷靜。

「我從小很怕痛，連打預防針都會躲起來的人」，楊婦說，受傷當下一想到，不馬上治療可能喪失手腕靈活度，眼看寶寶就要出生，自己可能因此無法照顧孩子，連最簡單的抱小孩都沒辦法做，說什麼都要趕快康復。

醫護人員看見楊婦以愛止痛，母愛噴發，也被她的母愛勇敢感動，紛紛為她鼓掌，楊婦術後接受復健，手腕復原良好，日前喜迎寶寶出生，可以順利照顧剛出生的寶寶是當媽媽的她最開心的事。（編輯：陳俊碩）1080110