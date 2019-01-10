紫南宮錢母魅力難擋 捐血活動響應熱烈

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）南投縣竹山鎮紫南宮與台中捐血中心合作舉辦捐血送錢母，今天是平日募得411袋血，假日可達約550袋，甚至人潮爆量時還要發限量號碼牌，與其他捐血點比較，可說錢母魅力難擋。

冬季及春節期間血液庫存量易偏少，根據台灣血液基金會今天上午最新血液庫存量資料，台北、新竹、台中、台南、高雄A型、B型、O型血液庫存量都偏低，只有4到7天，其中新竹A型血液更屬急缺狀態，庫存量低於4天；而AB型血液只有台中、台南庫存量正常，台北、新竹、高雄的庫存量也屬偏低。

紫南宮每年元旦、農曆春節初一送生肖錢母，總吸引大批信眾領取，動輒排隊數小時才拿得到，為讓信眾有更多途徑取得錢母，並幫助捐血活動，竹山鎮紫南宮與台中捐血中心合作，1月在紫南宮舉辦23場捐血活動，捐250毫升可得一枚銀錢母、500毫升送金、銀錢母。

有民眾特地「留著血到紫南宮捐」，也有民眾來參拜土地公、土地婆順便捐血。一名來自台中市的蔡姓女子表示，友人特地邀她今天來紫南宮捐血，捐血後再去拜拜祈福，這是她第一次到紫南宮捐血，拿到一枚銀色豬年錢母很開心，又能捐血幫助他人。

一名捐血車志工說，以每袋250毫升計算，假日捐血可達550袋，平日約400到450袋，最高近500袋，若以一般在學校辦捐血活動約50袋來看，到紫南宮辦捐血活動可說「爆量」；台中捐血中心統計，民國106年在紫南宮募得1萬5000多袋血，是中部各社團最高。（編輯：李亨山）1080110