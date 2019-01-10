國境大門暫放春節裝飾半成品 設計師批很醜

藍本設計執行長吳介民透過臉書貼文表示，在桃園機場入境長廊發現一堆疑為裝置藝術的白色保麗龍，桃機公司10日澄清是廠商正在進行春節綠美化造景，保麗龍為施工中的暫置物品，目前已先撤下。（取自吳介民臉書）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 108年1月10日

（中央社記者邱俊欽桃園機場10日電）藍本設計執行長吳介民昨天在桃園機場入境長廊，發現一堆疑似裝置藝術的白色保麗龍，直言「為什麼可以把東西弄得很醜」，桃機公司澄清是廠商施工中暫置物品，已移除撤下。

吳介民在臉書中提到，當他回到台灣時就接受到震撼教育，直言「一踏進機場國門，迎面來的是一排白白的物體，像是被打包的非洲豬瘟病死豬，細看後讓我瞬間清醒，我到台灣了」。

吳介民質疑「為什麼台灣公部門沒有設計部」，「這是等回收的東西嗎」；面對不少網友貼文回應，吳介民說「希望政府重視美感，沒有美感就交給專業吧」。

桃園國際機場公司今天下午也表示，為了迎接農曆新年到來，桃園機場公司正進行機場環境裝飾及綠美化工作，為了提供旅客歡欣過年氣氛，整體美化裝飾工作預定於一月底完成，共進行10處春節綠美化造景。

桃機公司表示，目前施作廠商現正趕工進行中，但因為部分裝飾區域施作的材料體積過大，因此放置在長廊旁，造成民眾誤會，敬請包涵。

機場公司也表示，已經責成施工廠商將未完工的保麗龍半成品移除撤下，等到整體施作完成後，再行放置。（編輯：方沛清）1080110