鄉鎮加碼生育津貼 苗縣府：尊重不鼓勵

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣現行生育津貼每胎發放新台幣6600元，三義鄉公所今天宣布加碼補助1萬元。縣府表示，生育津貼屬中央規範「非法定」社福支出，對各鄉鎮自辦加碼「只能尊重，但不鼓勵」。

三義鄉長呂明忠今天宣布實施婦女生育津貼，每一胎補助1萬元，希望在少子化壓力下，補強育兒經濟支持；根據新公告「三義鄉婦女生育津貼實施辦法」凡今年起出生之新生兒，辦妥入籍登記，新生兒父母其中一人設籍三義鄉，並居住達一年以上，即可申領。

呂明忠指出，三義鄉人口逐年下滑，單就新生兒數，民國96年度有172人，至107年已降至95人，在公所財政無虞下，一年編列200萬元相關預算足以支應，也感謝前鄉長徐文達及第20屆鄉民代表的支持。

此外，三義鄉公所近日也將召集轄內國小校長研商討論自辦國小、幼兒免費營養午餐政策，希望在108學年度實施。

苗栗縣政府4年前爆發財政危機，生育津貼從原本每胎3萬4000元，逐步縮減至現行的6600元；部分鄉鎮市額外加碼發放生育補助，包括獅潭鄉每胎補助1萬元，三灣鄉前兩胎均為2000元、第3胎起5000元、遺腹子5000元，通霄鎮每胎500元及禮品。

對於各鄉鎮自辦加碼提供生育津貼，縣府民政處表示尊重；不過，主計處長陳榮貴指出，包括營養午餐、生育補助等，均屬中央規範之「非法定社會福利支出項目」，恐使財政走向惡化，在年度預算考核上都會予以扣分，站在行政督導立場「並不鼓勵」，但基於鄉鎮公所財政自主，縣府只能善意提醒，盼各公所遵守中央所定財政紀律原則，健全地方財務。（編輯：張銘坤）1080110