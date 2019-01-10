恆春鎮長苦行10小時半 走70公里爭快速道路

（中央社記者郭芷瑄屏東縣10日電）為爭取快速道路南延至恆春半島，屏東縣恆春鎮長盧玉棟今天從凌晨3時以苦行方式從恆春鎮公所走到南州交流道口，全程70公里花10.5小時，然後搭車前往屏東縣政府遞陳情書。

61歲的盧玉棟為凸顯恆春到國道3號南州交流道的遠路程，半年前號召鄉親以「苦行」方式走到南州交流道，他也為此不斷鍛練體能。

盧玉棟今天清晨3時30分從恆春鎮公所出發，全程70公里的路，盧玉棟原預計12小時走完，今天只花了10.5小時，陪同「苦行」的隊友們已換了好幾輪，但他全程配速穩健，只在3個休息站短暫休息。

恆春鎮公所前年以連署書爭取南州到恆春快速道路，得到「研議中」的回覆，盧玉棟強調，南州至恆春這條救命的快速道路可以提供恆春人快速的後援、救災及醫療所需，絕非觀光鐵路能夠取代。

盧玉棟在抵達南州交流道後，搭車前往屏東縣政府遞陳情書，希望縣府轉達中央，陳情書除快速道路外，還提案恆春古城主體城牆連通、核3廠台電電協會回饋金由1%調高至3%及核廢料回饋金每桶由新台幣200元提高至600元；還有，按人口比例恆春鎮的國軍敦親睦鄰經費由1000萬元提高至3000萬元、以專案處理墾丁國家公園範圍內民眾訴求等。（編輯：陳政偉）1080110