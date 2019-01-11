衣啟飛翔創客基地春聯 分享臉書免費送

（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔」創客基地舉辦「金豬扭扭。春聯大放送」活動，今天起至2月2日中午12時，分享臉書活動頁面，即可免費領取豬年設計春聯。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁今天表示，為讓更多民眾善用創客基地的各項平台資源，舉辦「金豬扭扭。春聯大放送」活動，活動期間內分享臉書「衣啟飛翔創客基地」粉絲專頁的活動貼文，即可免費領取1組限量春聯。

賴家仁說，「金豬扭扭春聯組」一組3張，春聯上印有「諸事大吉」、「招財進寶」、「富」等吉祥話，都是創客基地同仁自行發想創意所設計，要讓民眾開心迎接豬年，限量1000組。

賴家仁表示，創客基地內還設有扭蛋機，民眾可至現場報名參加扭蛋任務，順利完成者，有機會獲得1000元價值的福袋，把福氣帶回家。

賴家仁指出，衣啟飛翔創客基地隸屬於勞動部桃竹苗分署，也是全國唯一以服裝及設計為發展方向的創客基地，成立2年半以來，已開辦超過150場次的課程，深受民眾歡迎，課程詳情可上「衣啟飛翔創客基地」臉書粉絲專頁查詢。（編輯：陳俊碩）1080111