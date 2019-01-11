北市庇護工場首推多樣春節禮盒 盼共創利益

（中央社記者梁珮綺台北11日電）年節將至，台北市勞動局今天表示，北市庇護工場暨社會企業首度推出聯合春節禮盒，每個禮盒有多家庇護工場產品，禮盒從紙袋、紙盒上畫作到產品都由身障朋友包辦，盼共創利益。

台北市政府勞動局勞動力重建運用處長葉琇姍接受中央社訪問時表示，庇護工場禮盒已推出至少15年，但都是「各賣各的」，市場分散，加上品項較簡單，不太容易推廣春節禮盒；加上市場競爭性愈來愈激烈，要找出特色，又要做好行銷、廣告甚至包裝，有一定難度。

她說，今年首度採用「聯合」方式，禮盒內容組合多家庇護工場，例如愛不囉嗦庇護工場、馬偕醫院附設喜樂工作坊、愛肯樂活工場、勝利廚房等，禮盒若由單一庇護工場經營相當辛苦，若能整合，讓禮盒內容物多元，對消費者而言，「也都能照顧到」。

葉琇姍指出，小盒的「迎春」禮盒內有糕菲庇護工場的蛋捲、聯合醫院庇護工場的濾掛式咖啡、忠孝庇護工場的芝麻脆片，還有心朋友的店製作的巧克力曲奇餅乾；大盒的「納福」禮盒內容更豐富，還有辣醬與手工皂，象徵將過去一年的不愉快洗掉。此外，禮盒的紙袋、紙盒到內容物包裝，都是由陽光社會福利基金會身障朋友協助。

陽光基金會行政幹部張素琴接受中央社記者訪問時表示，每週固定2天，基金會2名成員到勞動力重建運用處進行組裝，4個多小時可摺140個「迎春」禮盒、裝盒75盒。

張素琴認為，聯合春節禮盒的點子非常好，部分禮盒會放在陽光加油站販售，顧客反映都很好，買1個禮盒就可幫助多家庇護工場。

葉琇姍說，今年預訂銷售2500盒，目前已販售1200餘盒，最大筆的訂單是100盒，最小是單盒，但多以台北市為主。另外，先前收到1筆來自嘉義阿里山腳下的學校訂單，讓身障員工十分開心。（編輯：戴光育）1080111

台北市庇護工場暨社會企業首度推出聯合春節禮盒，小盒的「迎春」禮盒內有糕菲庇護工場的蛋捲、聯合醫院庇護工場的濾掛式咖啡、忠孝庇護工場的芝麻脆片，還有心朋友的店製作的巧克力曲奇餅乾。中央社記者梁珮綺攝 108年1月11日