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柯文哲3月訪美 著重產業學僑界交流

最新更新：2019/01/14 11:21
台北市長柯文哲（圖）預計3月中旬訪美，將訪問紐約、華盛頓、亞特蘭大、波士頓等城市，行程7天。柯文哲14日受訪表示，目前行程還在安排；副發言人陳冠廷說，此次訪美行，著重與產業、學界、僑界的交流。中央社記者梁珮綺攝 108年1月14日
台北市長柯文哲（圖）預計3月中旬訪美，將訪問紐約、華盛頓、亞特蘭大、波士頓等城市，行程7天。柯文哲14日受訪表示，目前行程還在安排；副發言人陳冠廷說，此次訪美行，著重與產業、學界、僑界的交流。中央社記者梁珮綺攝 108年1月14日

（中央社記者梁珮綺台北14日電）台北市長柯文哲預計3月訪美，他今天說，目前行程還在安排；副發言人陳冠廷表示，此次訪美行，著重與產業、學界、僑界的交流，「不是比規格，而是比內容。」

柯文哲預計3月中旬訪美，將訪問紐約、華盛頓、亞特蘭大、波士頓等城市，行程7天。

對於是否在華府安排演說，他上午在市政大樓11樓接受媒體聯訪表示，「客隨主便，現在還在安排行程。」陳冠廷受訪時表示，現階段還沒有做這方面的準備。

陳冠廷說，此次訪美，著重與產業、學界、僑界的實質交流，包含生技、新創產業，以及當地留學生等，「不是比規格，而是比內容。」

有媒體詢問，柯文哲此次訪美是否為參選2020總統布局，陳冠廷說，「不是」，柯文哲身為首都市長，本來就要與國家駐地外交單位、商業單位有緊密交流，為市長的工作之一。

至於媒體報導柯文哲成立「國際戰情室」，研究國際情勢，陳冠廷坦言，「沒有實質上的戰情室」，強調不只台北市，中央部會、地方首長都有幕僚做同樣的事情，「如果沒有，更應該去做，讓首長跟國際接軌。」

他說，市府各局處幕僚會蒐集、彙整國際與內政情勢等資料，統一送入市長室，讓市長有全面掌握，「這個部分很早就有，不是什麼非常新的事情，但要持續去做。」

柯文哲說，身為台北市長，必須監看國際與中國局勢，以及國內經濟走向等。（編輯：管中維）1080114

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