蘇嘉全回屏東 代表同鄉會捐旅遊復康巴士

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）中華民國屏東縣同鄉會總會今天捐贈屏東縣政府一輛旅遊復康巴士，由理事長、立法院長蘇嘉全代表捐贈，屏東縣長潘孟安代表縣政府回贈2019台灣燈會紀念品及邀請卡表達謝意。

蘇嘉全自民國86年到93年擔任13、14屆屏東縣長，也是首位連任成功的民主進步黨籍縣長。他表示，總會成立以來一直有回饋鄉里、照顧鄉親的理念，屏東縣境內偏遠鄉鎮多，交通較為不便，捐贈復康巴士能最直接、最快速照顧到偏鄉民眾，讓屏東縣身障鄉親能有更多便捷的交通工具可使用。

潘孟安感謝總會大力協助縣府落實身障者及高齡者友善城市的理念，客製化的旅遊復康巴士讓身障朋友外出不再只侷限於就醫、復健、就學等基本需求，而是能有更多從事戶外休閒、社交活動的機會。

今天現場，首組搭乘巴士的身障人士蔡明倫及媽媽一同見證交車，患有腦性麻痺的蔡明倫生活起居由媽媽照顧。他說，家中並沒有交通工具，外出都得搭朋友的便車，媽媽年紀漸長，想出門變得更加困難，有了這輛巴士讓旅遊變得容易。

屏東縣政府表示，目前有2輛旅遊復康巴士，領有政府核發的身心障礙證明或手冊者，都可與親友相約同行，達2人以上即可預約訂車。訂車起點須為屏東縣境內，目的地為車輛可到達各旅遊景點、場所；車內設有數位電視、3C充電設備及無線網路供使用，另備有輕巧斜坡板供借用，有需求的身障朋友可洽詢預約專線08-7890608諮詢或預約，或洽社會處08-7320415轉5343洪小姐詢問。

另外，台灣燈會期間縣府將運用旅遊復康巴士與無障礙公車搭配，規劃5條無障礙接駁路線，讓不管是搭乘台鐵、自行開車或騎車的身障人士都能抵達大鵬灣燈會現場。(編輯:孫承武)1080114