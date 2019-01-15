屏科大：政府應投入野生動物危害研究

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）台東發生毒鳥事件，千隻鳥類被農藥加保扶毒死，屏東科技大學野生動物保育研究所教授孫元勳表示，政府應投入野生動物危害的研究量能，輔導農民以低傷害方式驅趕野生動物。

8年前孫元勳所帶領的野保所鳥類生態研究室成員林惠珊，受到已在調查老鷹大量消逝原因的沈振中啟發，發現屏東萬丹紅豆田農民為趕鳥使用農藥加保扶毒鳥。

研究室人員繼而展開農民勸說並與屏東縣政府合作宣導，同時設臉書「寂靜的秋天-農地毒鳥回報」鼓勵民眾舉報，發現全台各地都有農地毒鳥事件。

當年任職農業處副處長、目前是農糧署南區分署長的姚志旺表示，他協商得神農獎的農民林清源成立「紅豆友善種植示範區」，除了補助播種機深耕紅豆外，不用除草劑並使用合格的農藥。

姚志旺表示，友善種植的紅豆因老鷹而起，取名「老鷹紅豆」，第一年賣得不好，第2年因梁皆得的紀錄片「老鷹想飛」受到社會關注，全聯福利中心董事長林敏雄發現「老鷹紅豆」有故事，於是由全聯販售「老鷹紅豆」打出名聲，農民漸漸接受深耕紅豆避免鳥吃，政府也在民國106年1月1日禁用加保扶高濃度的水懸劑及粉劑。

林清源說，因為與全聯的合作，「老鷹紅豆」逐漸被消費者青睞，已從當初的20公頃拓增到100公頃，友善耕作一定有些會讓鳥吃掉，會有損失，但同時也能以較高的價錢販售補回受損的農作。

對於用毒鳥來減少農作物損失，林清源表示，這是農民的心態問題。

孫元勳表示，屏科大這8年來的監測，屏東縣的毒鳥事件已少了一半以上，但其他縣市是否有減少或沒被通報並不知道，他認為，政府應該投入野生動物危害的研究量能，目前，政府在這部分投入的資源太少，在歐美國家和日本都在農業單位裡，有研究如何防範野生動物危害農作物的專業人員。

孫元勳說，歐洲國家有用控制生育等低危害方式來防範鳥類危害農作物，政府應該有方法來輔導農民，不能一直怪農民，農民沒有方法，自然會用自己的方法。（編輯：陳俊碩）1080115