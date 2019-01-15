服務家扶34年 洪健胤榮退王金敦接棒

（中央社記者郝雪卿台中15日電）在家扶機構服務超過34年的南台中家扶中心主任洪健胤今天屆齡榮退，王金敦接棒，新舊任主任交接典禮上，來了很多志工，大家都對洪健胤34年來對家扶的奉獻表達感謝。

南台中家扶中心成立於民國53年，歷經11位主任領導下，服務業務逐年茁壯且穩定，洪健胤在家扶服務達34年2個月，是南台中家扶中心第11任主任，並在此服務逾11年，深受社工及志工愛戴。

新任南台中家扶中心主任王金敦原來服務台北，他表示，從第一線社工做起至今近15年，希望在洪健胤建立的基礎下，讓南台中家扶中心的服務持續進行，希望可以一起向前，一棒接一棒，去陪伴需要幫助的家庭。

洪健胤說，當初因偶然機緣進入家扶工作，從營利事業轉進非營利事業，不僅薪水銳減，還多次遭遇生死關頭，「有些誤打誤撞進入社工領域服務弱勢兒童，然後像掉入流沙而不可自拔，開啟了全然不同的人生」。

洪健胤以身作則，幾乎都最先到辦公室，經常耳提面命要大家節省用電、用水，因為單位每一分開銷都來自捐款人愛心，他指34年來最大感觸是可用自己小小心力幫助需要的小孩，是他心中最快樂的事。希望退休後能以有限體力再奉獻社會，有人需要他都很樂意協助。（編輯：翁翠萍）1080115