北市立委補選黃金週 蘇貞昌站台力挺何志偉

民進黨台北市立委補選候選人何志偉（左2）18日在前台北市議員顏若芳（左）陪同下，前往永樂市場掃街拜票，沿途受到攤商歡迎。中央社記者劉建邦攝 108年1月18日

（中央社記者劉建邦台北18日電）民進黨台北市立委補選候選人何志偉今天說，20日選前黃金週將辦大型音樂造勢活動，行政院長蘇貞昌、黨主席卓榮泰等人會出席，前行政院長賴清德是否到場，正由黨中央溝通中。

何志偉上午在前台北市議員顏若芳及當地里長等人陪同至永樂市場掃街拜票，沿途受攤商歡迎。何志偉會前受訪，被問及選前黃金週活動規劃時，作以上表示。

媒體詢問，昨天找黨內3名美女議員，今天又同樣由另一名正妹議員陪同，是否要打美女牌。

何志偉說，願意陪同他掃街的女性議員都是人美心善又努力，且又獲得基層認同，陪同掃街的議員共同特質都是具備接地氣。

面對20日選前黃金週，其他候選人紛紛找政治要角站台，對此，何志偉說，每一組候選人都希望能凝聚人氣，他則是邀請行政院長蘇貞昌站台，而黨主席卓榮泰也提過，只要是他的造勢活動都會到場；至於賴清德是否到場，目前正由黨中央持續溝通，細節待確定。

媒體詢問，國民黨籍立委補選候選人陳炳甫昨晚在臉書貼出和連勝文合拍宣傳影片，內容提及若陳炳甫得票數超過5萬票，就要跳運動中心的泳池。

對此，何志偉說，他曾擔任滑水協會的顧問，其實所有政見應以基層為主，就像他的選戰策略，所有直播都是跟對地方有耕耘付出努力的年輕人為主，而直播和問政都是以市民為主，至於跳水不是重點，民意代表應該是要代表基層和人民。

何志偉表示，這是自媒體時代，他不希望浪費媒體資源，也祝福其他候選人。（編輯：張芷瑄）1080118