南投食安亮紅燈 商行過期素沙茶重貼標示再賣

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投縣草屯鎮一家食材大盤商涉嫌擦除過期的「素沙茶」有效期限標示後，再貼上偽造有效期限貼紙出售，檢警昨天搜索商行，但官方不透露問題產品流向、數量、偽造行為已多久。

南投地方檢察署查緝食藥犯罪聯繫平台昨天接獲南投縣政府衛生局通報，草屯鎮一家食材盤商涉嫌竄改調味品有效日期再出售，涉嫌違反食品安全衛生管理法、偽造文書，南投地檢署立即啟動偵辦，並由主任檢察官吳怡盈、檢察官張姿倩指揮保七總隊第三大隊搜索。

吳怡盈今天說，在商行負責會計及進出貨業務的陳姓負責人女兒，涉嫌在今年初將調味品「素沙茶」罐子打印的有效期限標示以松香水擦除後，再貼上偽造的有效期限貼紙，假冒成未過期調味品，出售給下游數家不知情食品工廠。

吳怡盈指出，昨天執行搜索，當場在商行辦公室查獲松香水、打印機、進出貨資料；檢察官訊畢，認為陳女涉違反食品安全衛生管理法、刑法偽造文書、詐欺等罪嫌，犯罪嫌疑重大，諭知新台幣5萬元交保。

吳怡盈表示，盤商偽造調味品有效期限後出售，欺騙下游餐食供應商，連帶危害民眾健康，將持續積極查緝食藥犯罪，以維護民眾健康；另外，相關食品稽查下架及通報由南投縣衛生局依行政權責進行。（編輯：陳俊碩）1080118