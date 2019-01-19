南部枯水期降雨低 南水局：水情穩定

（中央社記者張榮祥台南19日電）冬天少雨，水利署南區水資源局今天指出，根據統計，去年10月迄今，南部平均降雨量僅約歷年同期的2成，但水情穩定，嘉南灌溉區一期稻作及春季雜作即將開灌。

經濟部水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，去年10月起南部進入枯水期，但「今年比往年更枯」，降雨量僅及歷年平均值的2成；以曾文水庫集水區為例，今年1月截至昨天為止只下了1毫米雨量，枯水期4個月來的累積雨量也不到10毫米。

他指出，曾文水庫啟用45年，這次枯水期的集水區降雨量在歷年排名中可列入倒數10名內，南部其它水庫降雨量也少得可憐，有些地區降雨雖較豐沛，但也多不了多少。

他說，今年枯水期降雨量雖少，但南部各水庫蓄水在歷年排名算是中上，供水可持續到5月無虞，嘉南灌溉區一期稻作及春季雜作將於21日起陸續開灌。

根據南水局今天上午11時45分公布的最新水情資訊顯示，全台最大水庫的台南曾文水庫有效蓄水量3億1705萬公噸，蓄水率62.16%；與曾文水庫相連的烏山頭水庫有效蓄水量5832萬公噸，蓄水率74.5%；供應台南民生及工業用水的南化水庫有效蓄水量6627萬公噸，蓄水率70.97%。

另外，嘉義的蘭潭水庫有效蓄水量497萬公噸，蓄水率53.6%；仁義潭水庫有效蓄水量1624公噸，蓄水率64.26%；高雄阿公店水庫有效蓄水量976萬公噸，蓄水率64.64%；屏東牡丹水庫有效蓄水量1770萬公噸，蓄水率67.22%。（編輯：戴光育）1080119