造勢大會 陳炳甫：韓國瑜盧秀燕站台恐破局

國民黨台北市立委補選候選人陳炳甫（前中）19日到蘭州市場掃街拜票，有民眾熱情送上粽子，祝陳炳甫「包中」。中央社記者蕭博文攝 108年1月19日

（中央社記者蕭博文台北19日電）中國國民黨台北市立委補選候選人陳炳甫今天說，台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜原答應明天出席造勢大會，但考量兩位市長行程滿檔，已請市黨部轉請兩位市長不用特別趕上來。

陳炳甫上午到台北市蘭州市場拜票，行前接受媒體聯訪時，做出上述表示。

陳炳甫將於明天下午在台北市百齡國小舉辦造勢大會，原本邀請盧秀燕、韓國瑜、新北市長侯友宜站台，已獲得盧、韓應允。不過，他今天表示，盧、韓應該是沒辦法出席。

陳炳甫解釋，國民黨台中市立委補選候選人沈智慧明天也要舉辦造勢大會，盧秀燕也要幫她站台，盧秀燕若要北上為他站台勢必舟車勞頓，韓國瑜同樣有其它行程，因此，主動向居間聯繫的台北市黨部表示，如果兩位市長真的太忙，不一定要特別趕上來。

他說，雖然韓國瑜等三位市長無法現身幫他站台，但可以透過錄影或視訊的方式支持他，尤其三位市長都有許多地方行程，加上農曆年快到了，市政勢必更繁忙，不要造成他人的困擾，這是他一貫的作風。

媒體問到，韓國瑜無法現身是否感覺可惜。陳炳甫表示，韓國瑜一定支持他，包括電話拜票、網路影片都已經做好了，尤其韓國瑜全力發展高雄經濟，心裡想的都是如何讓高雄更好，實在捨不得讓韓國瑜辛苦來回奔波。

陳炳甫日前在臉書貼出與連勝文合拍的宣傳影片，連勝文在影片中說，陳炳甫得票數若超過5萬票，就要跳運動中心的游泳池。對此，陳炳甫今天指出，影片是在選前就與運動中心談好的，與選舉無關，希望透過自然的方式推銷運動中心，跳水之說應該是連勝文一時興起提出來的。

媒體還問到是否會出席明天的公辦政見發表會，陳炳甫表示，這是他的責任與義務，一定會參加，也會說明參選理念、過去的成績與未來能為選民做什麼。

台北市第2選區立委補選27日投票，競爭者包括民主進步黨候選人何志偉、中國國民黨候選人陳炳甫、代表「柯家軍」的候選人陳思宇等5人。（編輯：戴光育）1080119