外埔公墓遷葬成綠地 增遊憩設備變身超人氣公園

台中外埔幸福公園為外埔區入口指標公園，經民進黨籍市議員吳敏濟（前右）協助爭取，近來陸續增設運動、休閒器材，吸引不少人氣，吳敏濟19日走訪公園，並分贈豬年小紅包給大小朋友，提前向民眾賀節。中央社記者趙麗妍攝 108年1月19日

（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中外埔幸福公園前身為外埔第一示範公墓，8年前遷葬後，市府雖種植樹木、草皮，但因空蕩沒有人氣，之前市議員吳敏濟爭取增加運動休閒設備後，華麗轉身成了超人氣公園。

外埔幸福公園是外埔區的入口指標公園，鄰長梁敏雄表示，民國100年左右，外埔第一示範公墓遷葬後，市府在這裡種了一些樹和草皮，可惜空空蕩蕩的沒有人氣。

幾個月前，台中市議員吳敏濟接獲反映後，他爭取陸續增設運動、休閒器材，吳敏濟表示，有鑑於罐頭遊具有塑化劑的疑慮，要求採用共融設施，以水泥塑造大型溜滑梯。

養工處隊長蘇佳禾指出，該處增設扭腰機、雙人漫步機、腹肌板及高中低桿第各項體健設施，以及304公尺長的環園步道、長頸鹿造型溜滑梯、搖搖樂、沙坑洗手洗腳池等。

居民楊老太太也說，長頸鹿造型溜滑梯相當可愛，很受孫子的喜愛，在這裡孩子玩得盡興，大人也可以活動筋骨，社區生活環境大幅改善。

吳敏濟建議，在環園步道再增加幾處歇腳的桌椅，幸福公園就名符其實了。

農曆年節將屆，吳敏濟今天特地穿上紅色夾克，頭戴聖誕帽，分贈豬年壹圓小紅包給在公園裡活動的大小朋友，提早祝福鄉親諸事吉祥，豬年行大運。（編輯：陳政偉）1080119