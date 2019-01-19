募貧困童獎助學金 南台中家扶差百萬元缺口

（中央社記者郝雪卿台中19日電）南台中家扶中心每年固定提供弱勢學子獎助學金，107學年度第二學期預計募集新台幣300萬元獎助學金，到今天為止，還有約一半缺口，亟待民眾慷慨解囊。

南台中家扶中心主任王金敦表示，南台中家扶目前服務1400名身處貧困家境的孩童，就讀高中職、大專、研究所以上約有500人，其餘為國中小及學齡前兒童。

王金敦指出，這次獎助學金預計發放給130名大專和碩士班學生，以及80名高中、職學生，獎助學金會依年級、學業成績、家庭條件提供，並要求完成一定的服務時數，讓學生們明白有所得、有所付出，培養感恩回饋的心態。

目前就讀大四的小吟因對「生命」議題有興趣，選擇就讀台北護理大學生死與健康心理諮商系。回想剛考上時，小吟擔心到台北讀書會增加家中的負擔，食宿交通等開銷都是難題，但又是自己喜歡的科系，內心衝突不斷。

小吟指出，幸好有家扶獎助學金的幫助，讓她可以安心就學，如願朝著自己有興趣的目標前進，課餘時間會到禮儀社打工，累積自己實務經驗，也把握機會出國到馬來西亞實習殯葬工作，瞭解殯葬處理過程，深入認識這個產業後，心中越發尊重，並奠定未來從事禮儀師的想法。

王金敦表示，每個孩童因身處的家境背景不同，所能獲得的教育資源有所差異，為了不讓他們因課業壓力向夢想妥協，獎助學金扮演重要角色，提供受扶助兒少能有平等及充分學習機會，並運用家扶學習資源，幫助他們向上提升。目前募集進度還有一半缺口，盼望社會大眾解囊挹注。（編輯：陳政偉）1080119